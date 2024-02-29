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Сирський назвав головні задачі ЗСУ на Донеччині

Київ • УНН

 • 24199 перегляди

Головнокомандувач Збройних Сил України заявив, що головним завданням на Донеччині є утримання позицій проти переважаючих сил противника і знищення його техніки шляхом ефективних бойових дій.

Сирський назвав головні задачі ЗСУ на Донеччині

Головною задачею ЗСУ на Авдіївському та Курахівському напрямках є утримання займаних позиції та ефективне використовування бойових можливостей для знищення техніки ворога. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час роботи у військових частинах, передає УНН.  

Деталі

Як зазначив Сирський, на Авдіївському та Курахівському напрямках ведуться жорсткі бої з переважаючими силами противника. 

Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці, але, вперто продовжує атакувати позиції ЗСУ, іноді має успіх на окремих ділянках.   

Головна моя задача - ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли

- написав Сирський у соцмережах. 

Він зазначив, що для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти наші резерви.  

"Під час роботи з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами.   Пишаюся нашими військовослужбовцями", - вказав головнокомандувач. 

Ворога знищують сотнями, але вони підтягують резерви - Євлаш29.02.24, 13:34 • 22934 перегляди

Тетяна Краєвська

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