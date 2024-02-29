Сырский назвал главные задачи ВСУ в Донецкой области
Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что главной задачей на Донетчине является удержание позиций против превосходящих сил противника и уничтожение его техники путем эффективных боевых действий.
Главной задачей ВСУ на Авдеевском и Кураховском направлениях является удержание занимаемых позиции и эффективное использование боевых возможностей для уничтожения техники врага. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время работы в воинских частях, передает УНН.
Детали
Как отметил Сырский, на Авдеевском и Кураховском направлениях ведутся жесткие бои с превосходящими силами противника.
Враг несет значительные потери в живой силе и технике, но, упорно продолжает атаковать позиции ВСУ, иногда имеет успех на отдельных участках.
Главная моя задача - эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли
Он отметил, что для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять наши резервы.
"Во время работы с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями. Горжусь нашими военнослужащими", - указал главнокомандующий.
Врага уничтожают сотнями, но они подтягивают резервы - Евлаш29 февраля 2024, 11:34 • 13421 просмотр
Сырский назвал главные задачи ВСУ в Донецкой области
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что главной задачей на Донетчине является удержание позиций против превосходящих сил противника и уничтожение его техники путем эффективных боевых действий.
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