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Сырский назвал главные задачи ВСУ в Донецкой области

Сырский назвал главные задачи ВСУ в Донецкой области

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 12:54  •  6124 просмотра

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что главной задачей на Донетчине является удержание позиций против превосходящих сил противника и уничтожение его техники путем эффективных боевых действий.

Главной задачей ВСУ на Авдеевском и Кураховском направлениях является удержание занимаемых позиции и эффективное использование боевых возможностей для уничтожения техники врага. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время работы в воинских частях, передает УНН.  

Детали

Как отметил Сырский, на Авдеевском и Кураховском направлениях ведутся жесткие бои с превосходящими силами противника. 

Враг несет значительные потери в живой силе и технике, но, упорно продолжает атаковать позиции ВСУ, иногда имеет успех на отдельных участках.   

Главная моя задача - эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли

- написал Сырский в соцсетях. 

Он отметил, что для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять наши резервы.  

"Во время работы с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями.   Горжусь нашими военнослужащими", - указал главнокомандующий. 

Врага уничтожают сотнями, но они подтягивают резервы - Евлаш29 февраля 2024, 11:34 • 13421 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Сырский назвал главные задачи ВСУ в Донецкой области

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