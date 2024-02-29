Сырский назвал главные задачи ВСУ в Донецкой области

Главной задачей ВСУ на Авдеевском и Кураховском направлениях является удержание занимаемых позиции и эффективное использование боевых возможностей для уничтожения техники врага. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время работы в воинских частях, передает УНН.

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Как отметил Сырский, на Авдеевском и Кураховском направлениях ведутся жесткие бои с превосходящими силами противника.

Враг несет значительные потери в живой силе и технике, но, упорно продолжает атаковать позиции ВСУ, иногда имеет успех на отдельных участках.

Главная моя задача - эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли - написал Сырский в соцсетях.

Он отметил, что для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять наши резервы.

"Во время работы с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями. Горжусь нашими военнослужащими", - указал главнокомандующий.

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