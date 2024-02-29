Врага уничтожают сотнями, но они подтягивают резервы - Евлаш

Силы обороны уничтожают российских оккупантов сотнями ежедневно, но враг подтягивает резервы, поэтому их группировка остается постоянной, сообщил в эфире телемарафона в четверг представитель ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, пишет УНН.

Она (вражеская группировка - ред.) остается постоянной, но постоянной в каком смысле... Мы уничтожаем ежедневно сотни оккупантов, десятки единиц вооружения, техники, но они подтягивают все на замену ранее утраченному, и поэтому, в принципе, если так посмотреть, то там за месяц может быть не существенное, иногда даже они где-то там теряют... Но когда, например, у них на направлении сохраняется более 500 условно танков, то уменьшение на 10 единиц (и это при том, что каждый день наносятся огромные потери противникам), конечно, оно очень существенной роли не имеет. Они продолжают подтягивать свою технику из резервов, скажем так, со складов хранения, и на замену ранее утраченным продолжают усиливать свои штурмовые группы