Врага уничтожают сотнями, но они подтягивают резервы - Евлаш
Киев • УНН
Силы обороны ежедневно уничтожают сотни российских оккупантов, но их группировка остается примерно постоянной, поскольку враг подтягивает резервы.
Силы обороны уничтожают российских оккупантов сотнями ежедневно, но враг подтягивает резервы, поэтому их группировка остается постоянной, сообщил в эфире телемарафона в четверг представитель ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, пишет УНН.
Она (вражеская группировка - ред.) остается постоянной, но постоянной в каком смысле... Мы уничтожаем ежедневно сотни оккупантов, десятки единиц вооружения, техники, но они подтягивают все на замену ранее утраченному, и поэтому, в принципе, если так посмотреть, то там за месяц может быть не существенное, иногда даже они где-то там теряют... Но когда, например, у них на направлении сохраняется более 500 условно танков, то уменьшение на 10 единиц (и это при том, что каждый день наносятся огромные потери противникам), конечно, оно очень существенной роли не имеет. Они продолжают подтягивать свою технику из резервов, скажем так, со складов хранения, и на замену ранее утраченным продолжают усиливать свои штурмовые группы
Сейчас у россиян появилась новая "фишка" - они используют легкие автомобили - багги - для преодоления болот и доставки своего личного состава "достаточно быстро". "Конечно, мы их обнаруживаем, конечно, что мы их кроем артиллерией, но нам надо больше боеприпасов..." - указал Евлаш.
рф кое-где на Авдеевском направлении бросает большие силы, ситуация остается сложной - спикер29 февраля 2024, 10:40 • 10934 просмотра
Врага уничтожают сотнями, но они подтягивают резервы - Евлаш
Силы обороны ежедневно уничтожают сотни российских оккупантов, но их группировка остается примерно постоянной, поскольку враг подтягивает резервы.
Первая леди Украины встретилась с коррелевой-консортом Камилой
Супруга Президента Украины встретилась в Британии с коррелевой-консортом Камилой.
рф распространяет фейк, где якобы украинские бойцы расстреляли россиян, которые пытались сдаться в плен
российские Telegram-каналы распространяют фейковое видео, где украинские солдаты якобы расстреливают россиян, которые пытаются сдаться в плен.
Культура и туризм в Украине потеряли из-за войны более 19,6 миллиарда долларов - Шмыгаль
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, культурный и туристический секторы Украины потеряли более $19,6 млрд из-за войны.
В Мариуполе прогремела серия громких взрывов - Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, сообщил советник городского головы.
В российском сочи перевернулся "Панцирь-С1": видео
Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" перевернулся во время сопровождения полицией в сочи, россия.
Трамп планирует встретиться с премьером Венгрии Орбаном в Мар-а-Лаго 8 марта - Bloomberg
Бывший президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на следующей неделе в Мар-а-Лаго.
"Не могут бороться с голыми руками": Сикорский призвал Запад предоставить Украине боеприпасы
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад срочно предоставить Украине боеприпасы, поскольку ВСУ храбро воюют против России, но не имеют необходимого вооружения.
Темпы восстановления украинских энергообъектов не отстают от попыток врага навредить - глава Госэнергонадзора
Энергосистема Украины остается надежной, несмотря на российские атаки, благодаря усилению противовоздушной обороны, масштабным ремонтам энергетических объектов и изменению тактики россии на более целенаправленные удары.
рф за сутки атаковала около сотни объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет
Российские войска обстреляли 10 областей Украины, атаковав 72 населенных пункта и 99 объектов инфраструктуры.