рф кое-где на Авдеевском направлении бросает большие силы, ситуация остается сложной - спикер

Российские войска на Авдеевском направлении пускают в ход большие силы, за прошедшие сутки здесь атаковали 25 раз, ситуация остается сложной, сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.

На Авдеевском направлении, где собственно россияне сосредотачивают наибольшие атакующие усилия, ситуация остается сложной. Эти 25 вчерашних атак враг проводил в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское. При этом тот частичный успех, который кое-где на этом направлении имеет враг, связан с тем, что российские войска подтягивают резервы, пускают в ход большие силы - сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.

Он добавил, что кроме мотострелковых бригад, "которых на Авдеевском направлении сразу 5 задействовано", россияне бросают на это направление в том числе подразделения спецназначения. "И враг там атакует не просто малыми штурмовыми группами, а он атакует подразделениями численностью как минимум рота, а то и до батальона", - сказал Лиховий.

"Это наступление не является одномоментным, это не наступление колонной,... но это имеет вид таких волн, и в каждой из этих волн их численность в районе взвода", - добавил он.

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