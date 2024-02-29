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рф подекуди на Авдіївському напрямку кидає більші сили, ситуація залишається складною - речник

Київ • УНН

 • 23924 перегляди

За минулу добу російські війська збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку до 25, ситуація залишається складною.

рф подекуди на Авдіївському напрямку кидає більші сили, ситуація залишається складною - речник

Російські війська на Авдіївському напрямку пускають в хід більші сили, минулої доби тут атакували 25 разів, ситуація залишається складною, повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.

На Авдіївському напрямку, де власне росіяни зосереджують найбільші атакувальні зусилля, ситуація залишається складною. Ці 25 атак вчорашніх ворог проводив в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське. При цьому той частковий успіх, який подекуди на цьому напрямку має ворог, пов'язаний із тим, що російські війська підтягують резерви, пускають в хід більші сили

- повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

Він додав, що крім мотострілецьких бригад, "яких на Авдіївському напрямку одразу 5 задіяно", росіяни кидають на цей напрямок у тому числі підрозділи спецпризначення. "І ворог там атакує не просто малими штурмовими групами, а він атакує підрозділами чисельністю як мінімум рота, а то і до батальйону".

"Цей наступ не є одномоментним, це не є наступ колоною,.. але це має вигляд таких хвиль, і в кожній із цих хвиль їхня чисельність у районі взводу", - додав він. 

Особливо напружена ситуація на Авдіївському та Запорізькому напрямках: Сирський відвідав район бойових дій і ухвалив низку рішень29.02.24, 08:30 • 26461 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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