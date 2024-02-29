рф подекуди на Авдіївському напрямку кидає більші сили, ситуація залишається складною - речник
Київ • УНН
За минулу добу російські війська збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку до 25, ситуація залишається складною.
Російські війська на Авдіївському напрямку пускають в хід більші сили, минулої доби тут атакували 25 разів, ситуація залишається складною, повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.
На Авдіївському напрямку, де власне росіяни зосереджують найбільші атакувальні зусилля, ситуація залишається складною. Ці 25 атак вчорашніх ворог проводив в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське. При цьому той частковий успіх, який подекуди на цьому напрямку має ворог, пов'язаний із тим, що російські війська підтягують резерви, пускають в хід більші сили
Він додав, що крім мотострілецьких бригад, "яких на Авдіївському напрямку одразу 5 задіяно", росіяни кидають на цей напрямок у тому числі підрозділи спецпризначення. "І ворог там атакує не просто малими штурмовими групами, а він атакує підрозділами чисельністю як мінімум рота, а то і до батальйону".
"Цей наступ не є одномоментним, це не є наступ колоною,.. але це має вигляд таких хвиль, і в кожній із цих хвиль їхня чисельність у районі взводу", - додав він.
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