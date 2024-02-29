Особливо напружена ситуація на Авдіївському та Запорізькому напрямках: Сирський відвідав район бойових дій і ухвалив низку рішень
Київ • УНН
Ситуація залишається складною на багатьох ділянках лінії фронту, особливо напруженими є бої на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські війська намагаються захопити такі населені пункти, як Тоненьке та Орлівка.
На передовій особливо напружена ситуація на Авдіївському та Запорізькому напрямках, ворог намагається захопити Тоненьке, Орлівку, Семенівку, Бердичі, Красногорівку, тривають жорсткі бої в районах Вербового та Роботиного, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, розповівши також про поїздку до військових з Авдіївському напрямку і виділення додаткових боєприпасів та матеріальних засобів, а також резервів, пише УНН.
Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною. Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка. Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль
Головнокомандувач ЗСУ вказав, що свою роботу в районі бойових дій "розпочав з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку".
Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів
Він при цьому відзначив "мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад". "Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки", - наголосив Сирський.
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