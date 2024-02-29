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Особенно напряженная ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях: Сырский посетил район боевых действий и принял ряд решений

Особенно напряженная ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях: Сырский посетил район боевых действий и принял ряд решений

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 06:30  •  9412 просмотра

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Ситуация остается сложной на многих участках линии фронта, особенно напряженными являются бои на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские войска пытаются захватить такие населенные пункты, как Тоненькое и Орловка.

На передовой особенно напряженная ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях, враг пытается захватить Тоненькое, Орловку, Семеновку, Бердичи, Красногоровку, продолжаются жесткие бои в районах Вербового и Роботино, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, рассказав также о поездке к военным с Авдеевского направления и выделении дополнительных боеприпасов и материальных средств, а также резервов, пишет УНН.

Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной. Враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях линии фронта. Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка. Продолжаются жесткие бои в районах Вербово и Роботино, над которыми враг пытается вернуть контроль

- сообщил Сырский в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ указал, что свою работу в районе боевых действий "начал с оперативно-тактической группировки Донецк, в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении".

Во время работы у отдельных командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях. Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов

- отметил Сырский.

Он при этом отметил "мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад". "Они смелыми и решительными действиями выбили противника, который прорвался на окраину Орловки", - подчеркнул Сырский.

По скоплению российских войск в Еленовке нанесли ракетный удар, уничтожили 19 оккупантов - Генштаб29 февраля 2024, 06:16 • 13393 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
orlivkaОрловка
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
zaporozheЗапорожье
Особливо напружена ситуація на Авдіївському та Запорізькому напрямках: Сирський відвідав район бойових дій і ухвалив низку рішень
The situation is particularly tense in the Avdiivka and Zaporizhzhia sectors: Syrskyi visited the combat zone and made a number of decisions
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