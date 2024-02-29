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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По скоплению российских войск в Еленовке нанесли ракетный удар, уничтожили 19 оккупантов - Генштаб

По скоплению российских войск в Еленовке нанесли ракетный удар, уничтожили 19 оккупантов - Генштаб

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 06:16  •  13426 просмотра

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Украинские военные сообщили о нанесении удара из реактивных систем залпового огня по сосредоточению российских войск в Еленовке Донецкой области, в результате которого погибли 19 российских оккупантов, включая заместителя командира, и 12 получили ранения, в том числе командир подразделения.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке из РСЗО, сообщил в четверг Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области с помощью украинских реактивных систем залпового огня. По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых захватчиков, в частности командир этого подразделения

- сообщили в Генштабе в Facebook.

Командующий ВС ВСУ: на восточном направлении "отминусовали" еще один российский Су-3429 февраля 2024, 06:09 • 14338 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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По скоплению российских войск в Еленовке нанесли ракетный удар, уничтожили 19 оккупантов - Генштаб

Украинские военные сообщили о нанесении удара из реактивных систем залпового огня по сосредоточению российских войск в Еленовке Донецкой области, в результате которого погибли 19 российских оккупантов, включая заместителя командира, и 12 получили ранения, в том числе командир подразделения.

Война •   •  13426 просмотра
По скоплению российских войск в Еленовке нанесли ракетный удар, уничтожили 19 оккупантов - Генштаб

Командующий ВС ВСУ: на восточном направлении "отминусовали" еще один российский Су-34

Командующий ВС ВС Украины объявил, что еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 был сбит 29 февраля - в день, который случается лишь раз в четыре года.

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Командующий ВС ВСУ: на восточном направлении "отминусовали" еще один российский Су-34

Воздушные силы предупреждают об усилении российской воздушной активности на востоке и северо-востоке

Воздушные силы предупредили об усилении российской воздушной активности на востоке и северо-востоке страны.

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Воздушные силы предупреждают об усилении российской воздушной активности на востоке и северо-востоке

россияне совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области

Оккупанты совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов Запорожской области, повредив инфраструктуру и жилые дома.

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россияне совершили 250 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области

Насчитывается более 30 тысяч погибших в войне между Газой и Израилем - Минздрав Газы

Министерство здравоохранения Газы проинформировало о более 30 000 погибших в результате конфликта с Израилем, по данным ХАМАС, причем только вчера было убито по меньшей мере 79 человек.

Война •   •  14897 просмотра
Насчитывается более 30 тысяч погибших в войне между Газой и Израилем - Минздрав Газы

За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 105 авиационных атак, 163 залповых обстрела

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки произошло 99 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 10 ракетных ударов, 105 ударов авиации и выпустила 163 ракеты из реактивных систем залпового огня по украинским войскам и населенным пунктам.

Война •   •  16861 просмотра
За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 105 авиационных атак, 163 залповых обстрела

С 1 сентября в оккупированных украинских учебных заведениях будут вывешивать российский "триколор"

российское законодательство требует от всех учебных заведений на оккупированных территориях вывешивать российский флаг с 1 сентября.

Война •   •  22596 просмотра
С 1 сентября в оккупированных украинских учебных заведениях будут вывешивать российский "триколор"

Франция запретила использовать мясные названия для растительных продуктов

Франция запрещает использовать названия мяса для продуктов растительного происхождения из-за юридической неопределенности. Премьер-министр Габриэль Аттал объявил об этом во вторник, 27 февраля.

Экономика •   •  24418 просмотра
Франция запретила использовать мясные названия для растительных продуктов

29 февраля: День лягушачьих лапок, День цифрового обучения

Сегодня, 29 февраля, гастрономические гурманы могут присоединиться к празднованию Дня лягушачьих лапок. Событие было основано в США, и впоследствии стало популярным во многих странах мира.

УНН Lite •   •  16933 просмотра
29 февраля: День лягушачьих лапок, День цифрового обучения

Международный форум в Киеве обсудит роль культуры в условиях российского вторжения в Украину

VII Международный форум "Креативная Украина" - Rethinking. Culture" соберет в Киеве чиновников, экспертов, креативных предпринимателей, художников и журналистов, чтобы обсудить, как культура и креативные индустрии могут помочь Украине во время военного конфликта.

Культура •   •  20060 просмотра
Международный форум в Киеве обсудит роль культуры в условиях российского вторжения в Украину