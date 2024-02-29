Командующий ВС ВСУ: на восточном направлении "отминусовали" еще один российский Су-34
Киев • УНН
Командующий ВС ВС Украины объявил, что еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 был сбит 29 февраля - в день, который случается лишь раз в четыре года.
Силы обороны на Восточном направлении сегодня "отминусовали" еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщил в четверг командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.
Сегодня 29 февраля - дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу!
Командующий Воздушных сил: на восточном направлении "отминусовали" еще один российский Су-3427 февраля 2024, 09:07 • 24621 просмотр
Командующий ВС ВСУ: на восточном направлении "отминусовали" еще один российский Су-34
Командующий ВС ВС Украины объявил, что еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 был сбит 29 февраля - в день, который случается лишь раз в четыре года.
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