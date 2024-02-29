Командувач ПС ЗСУ: на східному напрямку "відмінусували" ще один російський Су-34
Київ • УНН
Командувач ПС ЗС України оголосив, що ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 був збитий 29 лютого - в день, який трапляється лише раз на чотири роки.
Сили оборони на Східному напрямку сьогодні "відмінусували" ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34, повідомив у четвер командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.
Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку! Дякую за роботу!
Командувач Повітряних сил: на східному напрямку "відмінусували" ще один російський Су-3427.02.24, 11:07 • 27249 переглядiв