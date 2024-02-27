Командувач Повітряних сил: на східному напрямку "відмінусували" ще один російський Су-34
Київ • УНН
Українські захисники "відмінусували" ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході України, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України.
На Східному напрямку українські захисники "відмінусували" ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34, повідомив у вівторок командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.
Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку!
При цьому командувач ПС ЗСУ вказав, що "учора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди". "Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", - зазначив він.
"Усім дякую за бойову роботу! Працюємо для перемоги!" - наголосив Олещук.
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