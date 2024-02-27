Українська ППО знищила 11 із 13 шахедів та дві авіаційні ракети
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона знищила 11 іранських ударних безпілотників "Шахід" та дві російські ракети повітряного базування під час нічних атак у кількох регіонах.
Протиповітряна оборона України у ніч на 27 лютого знищила 11 ударних дронів ворога та дві керовані авіаційні ракети у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей. Про це повідомили у Повітряних Силах, передає УНН.
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Зазначається, що вночі росіяни атакували:
- балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області,
- чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59,
- однією протирадіолокаційною – Х-31П із ТОТ Херсонської Донецької областей,
- 13-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – рф.
До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.