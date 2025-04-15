Rockwell-MBB X-31

Внаслідок нічного удару рф по Донеччині травмовано жителя Селидового, пошкоджено 4 багатоквартирних будинки і заклад освіти.
Минулої ночі російські війська атакували безпілотниками енергетичні об'єкти в Миколаївській та Одеській областях, спричинивши
руйнування та поранення.
Російський ракетний удар влучив у поле за межами населеного пункту в Одеській області, не спричинивши жодних жертв.
Зранку ворог атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря, ракета втратила бойову спроможність на підльоті.
Українська протиповітряна оборона знищила 11 іранських ударних безпілотників "Шахід" та дві російські ракети повітряного базування під час нічних атак у кількох регіонах.