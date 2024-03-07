рф вранці атакувала Одещину з авіації, ракета втратила боєспроможність на підльоті - Сили оборони Півдня
Київ • УНН
Зранку ворог атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря, ракета втратила бойову спроможність на підльоті.
Ракетну атаку сьогодні здійснили російські війська на Одеську область з боку Чорного моря, ракета втратила боєспроможність, не долетівши до узбережжя, повідомили у четвер у Силах оборони півдня України, пише УНН.
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"Сьогодні зранку ворог атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя", - повідомили у Силах оборони півдня України у Telegram.
Як зазначається, руйнувань та постраждалих не зафіксовано.
"Ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони", - вказали у Силах оборони Півдня.
Повітряні сили попередили про ворожу ракету у напрямку Затоки на Одещині07.03.24, 08:27 • 27278 переглядiв