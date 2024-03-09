Ракетна атака зс рф по Одеській області: Х-31 влучила в поле поза межами будівель
Київ • УНН
Російський ракетний удар влучив у поле за межами населеного пункту в Одеській області, не спричинивши жодних жертв.
Зранку 9 березня, окупанти завдали ракетного удару по Одещині. На щастя – без постраждалих.
Згідно з офіційною інформацією пресслужби Сил оборони півдня України, російські окупанти вгатили у в поле поза межами населеного пункту, передає УНН.
В ранковий час ворог здійснив ракетний удар по Одещині. З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випустив ракету Х-31, яка влучила в поле поза межами населеного пункту.
Як зазначається у відомстві, - постраждалих немає.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що на півдні України оголосили повітряну тривогу, - зафіксовано пуски ракети з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про запуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією противника в Донецькій області та попередили про небезпеку від активності ворожої авіації вздовж кордону в Сумській області.