В ЗСУ попередили про наближення ракети у напрямку Одеської області
Київ • УНН
Збройні сили України попередили про наближення ракети до Білгород-Дністровського району Одеської області, оголосивши повітряну тривогу на півдні України.
На півдні України оголосили повітряну тривогу, - з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
Про це передає УНН із посиланням на Сили оборони півдня України.
Ракета з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області!
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