зс рф здійснюють пуски КАБ на Донеччині: Повітряні сили України попереджають про небезпеку
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про запуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією противника в Донецькій області та попередили про небезпеку від активності ворожої авіації вздовж кордону в Сумській області.
Зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб у Донецькій області. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України та передає УНН.
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.
Також попереджають про небезпеку у Сумській області, - йдеться про активність ворожої тактичної авіації вздовж кордону.
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