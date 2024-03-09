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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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зс рф здійснюють пуски КАБ на Донеччині: Повітряні сили України попереджають про небезпеку

Київ • УНН

 • 54829 перегляди

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про запуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією противника в Донецькій області та попередили про небезпеку від активності ворожої авіації вздовж кордону в Сумській області.

зс рф здійснюють пуски КАБ на Донеччині: Повітряні сили України попереджають про небезпеку

Зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб у Донецькій області. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України та передає УНН.

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині. 

– ідеться у повідомленні.

Також попереджають про небезпеку у Сумській області, - йдеться про активність ворожої тактичної авіації вздовж кордону.

Нагадаємо

ПС України повідомляли про загрозу застосування ворогом ракет в Одеській області.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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