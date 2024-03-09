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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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вс рф осуществляют пуски КАБ в Донецкой области: Воздушные силы Украины предупреждают об опасности

вс рф осуществляют пуски КАБ в Донецкой области: Воздушные силы Украины предупреждают об опасности

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 08:20  •  12026 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о запусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией противника в Донецкой области и предупредили об опасности от активности вражеской авиации вдоль границы в Сумской области.

Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Донецкой области. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины и передает УНН.

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области. 

- говорится в сообщении.

Также предупреждают об опасности в Сумской области, - говорится об активности вражеской тактической авиации вдоль границы.

Напомним,

ВС Украины сообщали об угрозе применения врагом ракет в Одесской области.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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