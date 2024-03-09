вс рф осуществляют пуски КАБ в Донецкой области: Воздушные силы Украины предупреждают об опасности

На Харьковщине враг обстрелял 18 сел и городов из артиллерии и минометов, есть погибшие

За минувшие сутки 18 населенных пунктов Харьковской области подверглись вражеским артиллерийским и минометным обстрелам, в частности авиаударам по Волчанску, Синьковке, Табаевке и Берестовому, что привело к жертвам среди мирного населения, разрушениям жилых кварталов и учебных заведений.