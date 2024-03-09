Ракетная атака ссс рф по одесской области: Х-31 попала в поле за пределами зданий

Утром 9 марта, оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. К счастью - без пострадавших.

Согласно официальной информации пресс-службы Сил обороны юга Украины, российские оккупанты вбили в в поле за пределами населенного пункта, передает УНН.

В утреннее время враг совершил ракетный удар по Одесской области. С самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, выпустил ракету Х-31, которая попала в поле за пределами населенного пункта. - говорится в сообщении.

Как отмечается в ведомстве, - пострадавших нет.

Напомним,

УНН сообщал, что на юге Украины объявили воздушную тревогу, - зафиксированы пуски ракеты с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о запусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией противника в Донецкой области и предупредили об опасности от активности вражеской авиации вдоль границы в Сумской области.