Командующий Воздушных сил: на восточном направлении "отминусовали" еще один российский Су-34
Украинские защитники "отминусовали" еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке Украины, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В Киеве грузовик врезался в трамвай, движение транспорта затруднено
В Киеве грузовик врезался в трамвай, усложнив движение на бульваре Вацлава Гавела.
Армия рф за сутки обстреляла 11 областей Украины, атаковала 128 объектов инфраструктуры - отчет
За минувшие сутки российские войска обстреляли 11 областей Украины, атаковав 147 населенных пунктов и 128 объектов инфраструктуры.
Четыре человека погибли во время лавины на горном массиве во французских альпах
Четверо альпинистов погибли и трое получили ранения в результате схода лавины на горном массиве Пюи-де-Дом во французских Альпах.
Из Ливана выпустили десятки ракет по Израилю, израильская авиация нанесла ответные удары
"Хезболла" обстреливает ракетами север Израиля из Ливана, что вызвало ответ Израиля на юге Ливана.
Пограничники разоблачили более 360 организаторов незаконного пересечения границы - Демченко
Пограничники разоблачили более 360 организаторов, которые за деньги обещали незаконно "помогать" людям пересекать границу во время военного положения.
Враг за сутки ударил по 9 населенным пунктам Донетчины: ранены три человека
российская армия 10 раз обстреляла 9 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего трое жителей получили ранения.
О возобновлении блокады границы польскими перевозчиками пока нет официального подтверждения - пограничники
Представитель Государственной пограничной службы Украины заявил, что они не получали никакого официального подтверждения от польских властей или пограничников о планах польских перевозчиков возобновить протесты на польско-украинской границе путем блокирования движения 1 марта.
Оккупанты за прошедшие сутки 139 раз обстреляли Луганщину - Лысогор
За минувшие сутки российские оккупанты 139 раз обстреляли Луганщину, выпустив 524 снаряда, а украинские войска отбили более 20 штурмов.
Зеленский: спикер Джонсон пообещал сделать все, чтобы поддержать Украину. Я должен доверять
Президент Зеленский заявил, что испытывает оптимизм после разговора со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном относительно пакета помощи Украине.