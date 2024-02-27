Командующий Воздушных сил: на восточном направлении "отминусовали" еще один российский Су-34

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  130926 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  149322 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
25.02.24  •  157895 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
25.02.24  •  143293 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Командующий Воздушных сил: на восточном направлении "отминусовали" еще один российский Су-34

Украинские защитники "отминусовали" еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке Украины, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Командующий Воздушных сил: на восточном направлении "отминусовали" еще один российский Су-34

В Киеве грузовик врезался в трамвай, движение транспорта затруднено

В Киеве грузовик врезался в трамвай, усложнив движение на бульваре Вацлава Гавела.

Киев •   •  4804 просмотра
В Киеве грузовик врезался в трамвай, движение транспорта затруднено

Армия рф за сутки обстреляла 11 областей Украины, атаковала 128 объектов инфраструктуры - отчет

За минувшие сутки российские войска обстреляли 11 областей Украины, атаковав 147 населенных пунктов и 128 объектов инфраструктуры.

Война •   •  8917 просмотра
Армия рф за сутки обстреляла 11 областей Украины, атаковала 128 объектов инфраструктуры - отчет

Четыре человека погибли во время лавины на горном массиве во французских альпах

Четверо альпинистов погибли и трое получили ранения в результате схода лавины на горном массиве Пюи-де-Дом во французских Альпах.

Новости Мира •   •  7278 просмотра
Четыре человека погибли во время лавины на горном массиве во французских альпах

Из Ливана выпустили десятки ракет по Израилю, израильская авиация нанесла ответные удары

"Хезболла" обстреливает ракетами север Израиля из Ливана, что вызвало ответ Израиля на юге Ливана.

Новости Мира •   •  6633 просмотра

Пограничники разоблачили более 360 организаторов незаконного пересечения границы - Демченко

Пограничники разоблачили более 360 организаторов, которые за деньги обещали незаконно "помогать" людям пересекать границу во время военного положения.

Криминал и ЧП •   •  7320 просмотра
Пограничники разоблачили более 360 организаторов незаконного пересечения границы - Демченко

Враг за сутки ударил по 9 населенным пунктам Донетчины: ранены три человека

российская армия 10 раз обстреляла 9 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего трое жителей получили ранения.

Война •   •  11640 просмотра
Враг за сутки ударил по 9 населенным пунктам Донетчины: ранены три человека

О возобновлении блокады границы польскими перевозчиками пока нет официального подтверждения - пограничники

Представитель Государственной пограничной службы Украины заявил, что они не получали никакого официального подтверждения от польских властей или пограничников о планах польских перевозчиков возобновить протесты на польско-украинской границе путем блокирования движения 1 марта.

Общество •   •  10587 просмотра
О возобновлении блокады границы польскими перевозчиками пока нет официального подтверждения - пограничники

Оккупанты за прошедшие сутки 139 раз обстреляли Луганщину - Лысогор

За минувшие сутки российские оккупанты 139 раз обстреляли Луганщину, выпустив 524 снаряда, а украинские войска отбили более 20 штурмов.

Война •   •  11008 просмотра
Оккупанты за прошедшие сутки 139 раз обстреляли Луганщину - Лысогор

Зеленский: спикер Джонсон пообещал сделать все, чтобы поддержать Украину. Я должен доверять

Президент Зеленский заявил, что испытывает оптимизм после разговора со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном относительно пакета помощи Украине.

Война •   •  13020 просмотра
Зеленский: спикер Джонсон пообещал сделать все, чтобы поддержать Украину. Я должен доверять