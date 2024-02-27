Командующий Воздушных сил: на восточном направлении "отминусовали" еще один российский Су-34

На Восточном направлении украинские защитники "отминусовали" еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщил во вторник командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Минус еще один Су-34 на Восточном направлении! - написал Олещук в Telegram.

При этом командующий ВС ВСУ указал, что "вчера российским пилотам удалось уклониться от наших ракет, но так будет не всегда". "Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Потому что кто его знает, повезет или нет на этот раз", - отметил он.

"Всем спасибо за боевую работу! Работаем для победы!" - подчеркнул Олещук.

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