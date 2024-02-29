По скупченню російських військ в Оленівці завдали ракетного удару, знищили 19 окупантів - Генштаб
Київ • УНН
Українські військові повідомили про завдання удару з реактивних систем залпового вогню по зосередженню російських військ в Оленівці Донецької області, в результаті якого загинули 19 російських окупантів, включаючи заступника командира, і 12 отримали поранення, у тому числі командир підрозділу.
Збройні сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці з РСЗВ, повідомив у четвер Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Збройні сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню. За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу
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