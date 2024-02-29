Ворога знищують сотнями, але вони підтягують резерви - Євлаш

Сили оборони знищують російських окупантів сотнями щодня, але ворог підтягує резерви, тому їх угруповання залишається сталим, повідомив в ефірі телемарафону у четвер речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, пише УНН.

Воно (вороже угрупування - ред.) залишається сталим, але сталим в якому сенсі... Ми знищуємо щодня сотні окупантів, десятки одиниць озброєння, техніки, але вони підтягують все на заміну раніше втраченому, і тому, в принципі, якщо так подивитися, то там за місяць може бути не суттєве, інколи навіть вони десь там втрачають... Але коли, наприклад, у них на напрямку зберігається понад 500 умовно танків, то зменшення на 10 одиниць (і це при тому, що кожен день завдаються шалені втрати противникам), звичайно, що воно дуже суттєвої ролі не має. Вони продовжують підтягувати свою техніку з резервів, скажімо так, зі складів зберігання, і на заміну раніше втраченим продовжують посилювати свої штурмові групи