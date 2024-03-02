За добу на Таврійському напрямку відбили понад півсотні атак росіян - Тарнавський
Київ • УНН
На Таврійському напрямку українські захисники відбили 53 російські атаки, знищивши 336 російських військовослужбовців та 38 одиниць військової техніки.
Протягом минулої доби, 1 березня, Сили оборони на Таврійському напрямку відбили понад півсотні російських штурмів. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.
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За його словами, українські захисники та захисниці стримують ворожі атаки і проводять активні дії на визначених напрямках.
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу противник завдав 22 авіаудари, 1 ракетний удар, вчинив 53 бойові зіткнення, 1157 обстрілів та 130 ударів дронами-камікадзе
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Окрім того, минулої доби українські військові ліквідували 336 окупантів та 38 одиниць військової техніки росіян.
Зокрема, це 4 танки, 12 ББМ, 6 артсистем, 1 ПТРК, 4 засоби ППО, 10 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Нейтралізовано або збито 258 БпЛА різних типів. Сили оборони України знищили також 3 склади боєприпасів і ще 2 важливі об'єкти росіян.
Також у полон вдалось взяти 10 бійців армії рф.
Нагадаємо
Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що російські війська посилюють тиск по всій лінії фронту навколо Авдіївки в Донецькій області, продовжуючи наступальні операції.