Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили командный пункт врага и ликвидировали более полутысячи оккупантов - Тарнавский
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили командный пункт противника и ликвидировали более 500 российских военнослужащих.
Почему инфляция в Украине вырастет и как это повлияет на цены
Благодаря снижению цен на продукты питания из-за рекордных урожаев и уменьшения стоимости энергоносителей инфляция в Украине резко упала в 2023 году, но ожидается, что в этом году она умеренно возрастет из-за средней урожайности сельскохозяйственных культур и продолжающиеся последствия войны.
Последняя соперница Трампа от республиканцев Хейли выйдет из президентской гонки - CNN
Ожидается, что Никки Хейли выйдет из президентской гонки от республиканцев и расчистит дорогу бывшему президенту Дональду Трампу.
рф ударила по Харьковщине: есть погибший и четверо раненых, среди которых - дети
Российская армия обстреляла поселок Боровая в Харьковской области, в результате чего погиб один пожилой мирный житель и еще четверо, в том числе трое детей, получили ранения.
Фермеры в Варшаве вышли на масштабные протесты: поджигали шины
Фермеры в Варшаве на протестах подожгли шины перед офисом премьер-министра. Они требуют защиты от иностранного сельскохозяйственного импорта.
Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной дома
Более 1 000 украинских семей уже воспользовались компенсационными сертификатами для приобретения нового жилья с момента запуска программы для разрушенного жилья в начале этого года.
Франция и Молдова планируют в четверг подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны
Франция и Молдова подпишут соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве во время визита президента Молдовы Майи Санду в Париж в четверг.
В ЕС договорились об усилении киберзащиты
Европейский Союз согласовал изменения в законы о кибербезопасности, чтобы усилить защиту от хакерских атак и создать систему оповещения о кибербезопасности и механизм реагирования на чрезвычайные ситуации по всему ЕС.
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Украина вынуждена использовать страны-посредники для закупки боеприпасов советского образца у Балканских стран, которые до сих пор отказываются поставлять их напрямую.
Количество безналичных операций с картами превысило довоенные показатели - НБУ
Как свидетельствуют данные Нацбанка, в 2023 году количество безналичных карточных транзакций в Украине превысило довоенные показатели, составив более 6 миллиардов гривен.