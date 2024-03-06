Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили командный пункт врага и ликвидировали более полутысячи оккупантов - Тарнавский

За прошедшие сутки, 5 марта, Силы обороны на Таврическом направлении важный объект врага - командный пункт одной из мотострелковых бригад ссс россии и ликвидировали 515 оккупантов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram, пишет УНН.

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По его словам, на Таврическом направлении украинские войска продолжают проводить оборонительную операцию. Там враг за минувшие сутки нанес 33 авиаудара, 1 ракетный удар, 136 ударов дронами-камикадзе, совершил 1143 обстрела и 67 штурмовых действий.

Наши защитники и защитницы стойко держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях, последовательно уничтожают врага. Общие потери противника в живой силе за сутки составляют 515 человек (убитыми и ранеными). Еще 4 российских оккупантов взяты в плен - сообщил Тарнавский.

бригадный генерал сообщил, что за сутки враг потерял 71 единицу вооружения и военной техники, не считая БпЛА. В частности, это 10 танков, 24 боевые бронемашины, 10 артсистем, 11 автомобилей и 16 единиц спецтехники. Нейтрализовано или сбито 237 БПЛА различных типов.

Силы обороны Украины уничтожили еще 1 важный объект врага - командный пункт одной из мотострелковых бригад ссс россии - указал Тарнавский.

По его словам, среди уничтоженной российской техники - 1 многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония", 2 комплекса наблюдения "Муром-М", сразу 5 единиц багги.

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