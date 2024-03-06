Сили оборони на Таврійському напрямку знищили командний пункт ворога та ліквідували понад пів тисячі окупантів - Тарнавський
Київ • УНН
На Таврійському напрямку українські військові знищили командний пункт противника та ліквідували понад 500 російських військовослужбовців.
Протягом минулої доби, 5 березня, Сили оборони на Таврійському напрямку важливий об'єкт ворога - командний пункт однієї з мотострілецьких бригад зс росії та ліквідували 515 окупантів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram, пише УНН.
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За його словами, на Таврійському напрямку українські війська продовжують проводити оборонну операцію. Там ворог за минулу добу завдав 33 авіаудари, 1 ракетний удар, 136 ударів дронами-камікадзе, вчинив 1143 обстріли та 67 штурмових дій.
Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону, проводять активні дії на визначених напрямках, послідовно нищать ворога. Загальні втрати противника в живій силі за добу становлять 515 осіб (убитими й пораненими). Ще 4 російських окупантів узято в полон
бригадний генерал повідомив, що за добу ворог втратив 71 одиницю озброєння та військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 10 танків, 24 бойові бронемашини, 10 артсистем, 11 автомобілів та 16 одиниць спецтехніки. Нейтралізовано або збито 237 БпЛА різних типів.
Сили оборони України знищили ще 1 важливий об'єкт ворога - командний пункт однієї з мотострілецьких бригад зс росії
За його словами, серед знищеної російської техніки - 1 багатофункціональний оптико-електронний комплекс розвідки "Іронія", 2 комплекси спостереження "Муром-М", одразу 5 одиниць багі.
рф за добу втратила 1250 військовослужбовців06.03.24, 07:47 • 27548 переглядiв