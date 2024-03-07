На Таврическом направлении обстановка остается сложной, но контролируемой, враг активизировался возле Роботино - Тарнавский

На Таврическом обстановка остается сложной, однако контролируемой. Враг заметно активизировался на Ореховском направлении, где за прошедшие сутки Силы обороны отбили 16 штурмовых действий россиян на Роботинском выступе. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали

Обстановка остается сложной, однако контролируемой. На Авдеевском направлении наши защитники и защитницы отбили 21 атаку россиян. На Новопавловском направлении противник 20 раз пытался прорвать оборону наших войск. Заметно активизировался враг на Ореховском направлении - здесь отражено 16 штурмовых действий россиян на Роботинском выступе - сообщил Тарнавский.

Он отметил, что за прошедшие сутки враг на Таврическом направлении нанес 24 авиаудара, 3 ракетных удара, 127 ударов дронами-камикадзе и 899 артобстрелов. Произошло 57 боевых столкновений.

Однако, за прошедшие сутки Силам обороны удалось уничтожить и ранить 389 оккупантов, в том числе трое были взяты в плен. Также потери врага в технике составили 54 единицы, не считая БпЛА: 3 танка, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 17 автомобилей, 3 единицы спецтехники. Нейтрализовано или сбито 312 БпЛА различных типов.

"Среди пораженного российского железа - две 203-мм самоходные пушки 2С7 "Пион", 152-мм самоходная гаубица 2С3 "Акация", еще один комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Также Силы обороны Украины уничтожили еще 3 склада боеприпасов врага", - добавил Тарнавский.

Напомним

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" Ореховское направление становится "горячим". Россияне пытаются "срезать" Роботинский выступ.