На Таврійському напрямку обстановка залишається складною, але контрольованою, ворог активізувався біля Роботиного - Тарнавський
Київ • УНН
Сили оборони України відбили 21 російську атаку на Авдіївському напрямку, 20 - на Новопавлівському та 16 штурмів на Роботинському виступі на Оріхівському напрямках, знищивши та поранивши 389 російських окупантів, а також ліквідувавши 54 одиниці ворожої техніки.
На Таврійському обстановка залишається складною, проте контрольованою. Ворог помітно активізувався на Оріхівському напрямку, де минулої доби Сили оборони відбили 16 штурмових дій росіян на Роботинському виступі. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
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Обстановка залишається складною, проте контрольованою. На Авдіївському напрямку наші захисники й захисниці відбили 21 атаку росіян. На Новопавлівському напрямку противник 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. Помітно активізувався ворог на Оріхівському напрямку - тут відбито 16 штурмових дій росіян на Роботинському виступі
Він зазначив, що минулої доби ворог на Таврійському напрямку завдав 24 авіаудари, 3 ракетні удари, 127 ударів дронами-камікадзе та 899 артобстрілів. Відбулося 57 бойових зіткнень.
Однак, минулої доби Силам оборони вдалося знищити та поранити 389 окупантів, в тому числі троє було взято в полон. Також втрати ворога у техніці склали 54 одиниці, не не враховуючи БпЛА: 3 танки, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 17 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або збито 312 БпЛА різних типів.
"Серед ураженого російського залізяччя - дві 203-мм самохідні гармати 2С7 "Піон", 152-мм самохідна гаубиця 2С3 "Акація", ще один комплекс відеоспостереження "Муром-М". Також Сили оборони України знищили ще 3 склади боєприпасів ворога", - додав Тарнавський.
Нагадаємо
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" Оріхівський напрямок стає "гарячим". Росіяни намагаються "зрізати" Роботинський виступ.