На Таврическом направлении за сутки ликвидирован 561 оккупант, 11 россиян взяты в плен - Тарнавский

За минувшие сутки в операционной зоне ОСУВ "Таврия" Силы обороны уничтожили более 560 оккупантов, 38 единиц техники и 358 БПЛА. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале, пишет УНН.

В операционной зоне ОСУВ Таврия враг за минувшие сутки нанес 31 авиаудар, провел 66 боевых столкновений и совершил 1093 артобстрелы. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери россиян в живой силе составили 561 человек, еще 11 оккупантов были взяты в плен, - говорится в сообщении.

Детали

Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составляют 38 единиц, не считая БпЛА. В частности, 7 танков, 9 ББМ, 2 артсистемы, 1 средство ПВО, 19 автомобилей. Также Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект врага. Нейтрализовано или сбито 358 БпЛА различных типов.

Напомним

Украинские десантники из 79-й аэромобильной бригады за прошедшую неделю уничтожили 30 танков и 104 единицы бронетехники российских войск вблизи Новомихайловки на Таврическом направлении.