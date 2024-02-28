На Таврическом направлении за сутки ликвидирован 561 оккупант, 11 россиян взяты в плен - Тарнавский
По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, за минувшие сутки украинские военные на Таврическом направлении уничтожили более 560 российских оккупантов и взяли в плен 11 человек, а также уничтожили 38 единиц техники и 358 беспилотников.
Посольство Албании откроется в Киеве в ближайшие месяцы
Албания откроет свое первое полноценное посольство в Киеве в ближайшие месяцы, заявил албанский министр иностранных дел.
Вымогал 160 тыс. грн взятки: директору департамента "Укрнафты" Садовому сообщено о подозрении
Директора департамента ПАО "Укрнафта" обвинили в вымогательстве 160 тыс. грн за содействие в заключении договоров землепользования.
Утечка военных документов описывает подготовку россии к вторжению Китая
В секретных файлах российских военных, полученных Financial Times, описываются сценарии военных игр 2008-2014 годов, в которых рассматривалось потенциальное китайское вторжение и обсуждались принципы возможного применения тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной державой.
Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев
Фонд Вадима Столара реализует программу по раннему выявлению опасных заболеваний среди украинцев.
Луганщина: при штурмах россияне делают акцент на пехоту - ОВА
Из-за значительных потерь враг продолжает атаковать личный состав с небольшим количеством тяжелой техники на Лиманском и Купянском фронтах.
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
Эксперты прокомментировали решение суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ.
ФГВФЛ переплатил почти 2,5 млн грн при закупке программного обеспечения - тендер
Фонд гарантирования вкладов физических лиц переплатил почти 2,5 млн грн за 20 лицензий на программное обеспечение, потратив 4,4 млн грн.
Суд продлил арест Коломойскому и уменьшил залог до 2,4 млрд гривен
Суд продлил арест Коломойского до 25 апреля и уменьшил залог до 2,4 млрд грн, а также назначил медицинское обследование бизнесмена.
Давление на россию и саммит НАТО как шаг на пути к членству Украины - о чем говорил Кулеба с главой МИД Албании
Министр иностранных дел Албании Игли Хасани заявил о поддержке Албанией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о продолжении усилий, направленных на привлечение России к ответственности за ее преступления и агрессию.