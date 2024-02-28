На Таврійському напрямку за добу ліквідовано 561 окупанта, 11 росіян взято у полон - Тарнавський
Київ • УНН
За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, за минулу добу українські військові на Таврійському напрямку знищили понад 560 російських окупантів та взяли в полон 11 осіб, а також знищили 38 одиниць техніки та 358 безпілотників.
За минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" Сили оборони знищили понад 560 окупантів, 38 одиниць техніки та 358 БПЛА. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог за минулу добу завдав 31 авіаудар, провів 66 бойових зіткнень та здійснив 1093 артобстріли. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати росіян у живій силі склали 561 особу, ще 11 окупантів були взяті в полон,
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Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби становлять 38 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 7 танків, 9 ББМ, 2 артсистеми, 1 засіб ППО, 19 автомобілів. Також Сили оборони України знищили ще один важливий об'єкт ворога. Нейтралізовано або збито 358 БпЛА різних типів.
Нагадаємо
Українські десантники з 79-ї аеромобільної бригади за минулий тиждень знищили 30 танків та 104 одиниці бронетехніки російських військ поблизу Новомихайлівки на Таврійському напрямку.