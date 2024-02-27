Таврическое направление: Тарнавский показал как ДШВ ВСУ выжигают технику россиян возле Новомихайловки

30 танков и 104 ББМ уничтожили украинские защитники на Таврическом направлении в течение последней недели. Как жгут вражескую технику возле Новомихайловки украинские десантники из 79 ОДШБр показал командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Благодаря героизму и невероятной стойкости наших защитников уничтожаем врага, его технику и резервы. Только за последнюю неделю агрессор потерял на Таврическом направлении 30 танков и 104 ББМ. Спасибо бойцам за мужество! - написал Тарнавский под видео.

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Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский также отметил, что на представленном видео работа десантников из 79 ОДШБр, которые жгут вражескую технику возле Новомихайловки.

Он отметил, что активные штурмовые действия на Таврическом направлении происходят ежедневно и практически по всей линии фронта.

По данным DeepState украинские военные отбросили армию рф возле Новомихайловки на прошлой неделе.

Тарнавский отметил, что оборонительная операция продолжается и сейчас.

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