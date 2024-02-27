россияне наступают на семи направлениях: больше всего атак произошло на Авдеевском, Новопавловском и Ореховском
Киев • УНН
Российские войска продолжали наступать на семи направлениях вдоль украинской линии фронта, при этом самые ожесточенные бои по-прежнему шли вокруг Авдеевки.
86 боевых столкновений с начала суток состоялось на украинском фронте. Оккупанты активно наступают на семи направлениях. Одним из самых горячих направлений остается Авдеевское. Однако, в отчетности Генерального штаба ВСУ также появились Новопавловское и Ореховское направление, где было отражено в понедельник 19 и 6 атак соответственно. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 86 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 94 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Детали
На Купянском направлении силы обороны отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка, где враг безуспешно пытался выбить наши войска с занимаемых позиций.
На Лиманском направлении нашими воинами отражено 9 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
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На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.
На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск, также отражено еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.
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На Ореховском направлении силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлена 1 попытка штурма позиций наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области.
Дополнительно
В течение суток авиация сил обороны нанесла 15 ударов по позициям россиян. В Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины подтвердили уничтожение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 и 4 разведывательных БпЛА оккупантов.
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Подразделения ракетных войск также удачно отработали по позициям россиян. Поцелили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 2 артиллерийские установки, ПВО и РЭБ оккупантов.
россияне наступают на семи направлениях: больше всего атак произошло на Авдеевском, Новопавловском и Ореховском
Российские войска продолжали наступать на семи направлениях вдоль украинской линии фронта, при этом самые ожесточенные бои по-прежнему шли вокруг Авдеевки.
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