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россияне наступают на семи направлениях: больше всего атак произошло на Авдеевском, Новопавловском и Ореховском

россияне наступают на семи направлениях: больше всего атак произошло на Авдеевском, Новопавловском и Ореховском

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 18:25  •  18499 просмотра

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Российские войска продолжали наступать на семи направлениях вдоль украинской линии фронта, при этом самые ожесточенные бои по-прежнему шли вокруг Авдеевки.

86 боевых столкновений с начала суток состоялось на украинском фронте. Оккупанты активно наступают на семи направлениях. Одним из самых горячих направлений остается Авдеевское. Однако, в отчетности Генерального штаба ВСУ также появились Новопавловское и Ореховское направление, где было отражено в понедельник 19 и 6 атак соответственно. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 86 боевых столкновений.  В общем враг нанес 4 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 94 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

- сообщили в Генштабе ВСУ.

Детали

На Купянском направлении силы обороны отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка, где враг безуспешно пытался выбить наши войска с занимаемых позиций.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 9 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои, враг активно пытается "сунуть" в направлении Часового Яра - Евлаш27 февраля 2024, 14:21 • 20710 просмотров

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск, также отражено еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

Армейцы рф оккупировали Степное и Северное, и продвигаются в районе Орловки, Бердичева и Тоненького: карта DeepState26 февраля 2024, 21:58 • 30243 просмотра

На Ореховском направлении силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлена 1 попытка штурма позиций наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области.

Дополнительно

В течение суток авиация сил обороны нанесла 15 ударов по позициям россиян. В Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины подтвердили уничтожение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 и 4 разведывательных БпЛА оккупантов.

"Чтобы никто не сомневался": командующий ВС ВСУ показал фото горящей российской "сушки"27 февраля 2024, 14:15 • 21676 просмотров

Подразделения ракетных войск также удачно отработали по позициям россиян. Поцелили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 2 артиллерийские установки, ПВО и РЭБ оккупантов.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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росіяни наступають на семи напрямках: найбільше атак відбулось на Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському
Russians are advancing in seven directions: most attacks took place in Avdiivka, Novopavlivka and Orikhivske
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