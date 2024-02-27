"Чтобы никто не сомневался": командующий ВС ВСУ показал фото горящей российской "сушки"
Киев • УНН
Командующий Воздушных сил ВС Украины показал фото горящей российской "сушки".
Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал фото горящей российской "сушки" после сообщения об уничтожении двух за день вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34, пишет УНН.
На фото не восклицательный и не вопросительный знак, это - горящая российская "сушка". Чтобы никто не сомневался!
Напомним,
Силы обороны за день "минуснули" два вражеских Су-34.
"Чтобы никто не сомневался": командующий ВС ВСУ показал фото горящей российской "сушки"
Командующий Воздушных сил ВС Украины показал фото горящей российской "сушки".
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