"Чтобы никто не сомневался": командующий ВС ВСУ показал фото горящей российской "сушки"

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал фото горящей российской "сушки" после сообщения об уничтожении двух за день вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34, пишет УНН.

На фото не восклицательный и не вопросительный знак, это - горящая российская "сушка". Чтобы никто не сомневался! - написал Олещук в Telegram.

Напомним,

Силы обороны за день "минуснули" два вражеских Су-34.