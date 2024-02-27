ЗСУ збили ще один Су-34 - Олещук
Київ • УНН
Сьогодні ЗСУ збили ще один російський винищувач Су-34 на сході України.
Повітряні Сили сьогодні збили ще один російський винищувач Су-34. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
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Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна!
Як зазначається, при таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми".
"Що ж, працюємо далі... До перемоги!", - додав Олещук.
Командувач Повітряних сил: на східному напрямку "відмінусували" ще один російський Су-3427.02.24, 11:07 • 27249 переглядiв