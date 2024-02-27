ВСУ сбили еще один Су-34 - Олещук

"Не было консенсуса": Австрия отреагировала на комментарии Макрона относительно возможной отправки войск в Украину

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину, заявив, что нет консенсуса по этому вопросу.