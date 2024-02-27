ВСУ сбили еще один Су-34 - Олещук
Киев • УНН
Сегодня ВСУ сбили еще один российский истребитель Су-34 на востоке Украины.
Воздушные Силы сегодня сбили еще один российский истребитель Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.
Детали
Около 14.00 отработали по дежурному Су-34. Направление - то же! Цель - неизменна!
Как отмечается, при таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны были бы задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы".
"Что ж, работаем дальше... До победы!", - добавил Олещук.
Командующий Воздушных сил: на восточном направлении "отминусовали" еще один российский Су-3427 февраля 2024, 09:07 • 20889 просмотров
ВСУ сбили еще один Су-34 - Олещук
Сегодня ВСУ сбили еще один российский истребитель Су-34 на востоке Украины.
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