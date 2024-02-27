"Щоб ніхто не сумнівався": командувач ПС ЗСУ показав фото палаючої російської "сушки"
Київ • УНН
Командувач Повітряних сил ЗС України показав фото палаючої російської "сушки".
Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук показав фото палаючої російської "сушки" після повідомлення про знищення двох за день ворожих винищувачів-бомбардувальників Су-34, пише УНН.
На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська "сушка". Щоб ніхто не сумнівався!
Нагадаємо
Сили оборони за день "мінуснули" дві ворожі Су-34.