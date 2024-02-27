На Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои, враг активно пытается "сунуть" в направлении Часового Яра - Евлаш
Киев • УНН
Противник активно пытается продвинуться к Часов Яру на Бахмутском направлении, используя резервы, такие как подразделения "Штурм Z", "Штурм V" и "Ахмат", но получает отпор украинских сил и теряет более 60% техники.
Враг пытается "сунуть" на Часов Яр на Бахмутском направлении, применяя резервы, в частности подразделения "Шторм Z", "Шторм V" и "Ахмат". Оккупанты на этом направлении применяют авиацию и тяжелую технику, из которой они теряют 60%.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, передает УНН.
Детали
На Бахмутском направлении также продолжаются жесткие, интенсивные боевые действия. Враг активно пытается "сунуть" в направлении Часового Яра, а именно вблизи Ивановки и Богдановки. Там уже на окраинах идут жесткие бои. Враг применяет резервы, пытается усиливать свои войска различными подразделениями: "Шторм Z", "Шторм V
Также оккупанты используют и подразделения "Ахмат", но безрезультатно.
Вблизи Клещеевки и Курдюмовки пытаются атаковать кадыровцы. Недавно одно из этих подразделений было уничтожено бригадой, которая держит оборону на этом направлении. Пытаются атаковать на багги, однако безуспешно. Были обнаружены нашей разведкой и уничтожены артиллерией и добиты дронами. Пыталась группа также закрепления за ними идти еще на моменте развертывания. Она была обнаружена и по ней было нанесено огневое поражение на упреждение. После этого она отказалась от выполнения задач и не пошла в наступление
Также оккупанты на этом направлении применяют авиацию и тяжелую технику, однако для подвоза личного состава стараются максимально отдалиться, поскольку потери тяжелой техники у противника очень большие.
То есть 3 из 5 машин, если это происходит какая-то атака, или доставка пехоты, 60% они теряют
Напомним,
Враг продолжает давить на позиции Вооруженных сил Украины на востоке Украины, используя свои резервы, авиацию и артиллерию, различные типы БПЛА и даже "шахеды".
На Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои, враг активно пытается "сунуть" в направлении Часового Яра - Евлаш
Противник активно пытается продвинуться к Часов Яру на Бахмутском направлении, используя резервы, такие как подразделения "Штурм Z", "Штурм V" и "Ахмат", но получает отпор украинских сил и теряет более 60% техники.
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