На Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои, враг активно пытается "сунуть" в направлении Часового Яра - Евлаш

Враг пытается "сунуть" на Часов Яр на Бахмутском направлении, применяя резервы, в частности подразделения "Шторм Z", "Шторм V" и "Ахмат". Оккупанты на этом направлении применяют авиацию и тяжелую технику, из которой они теряют 60%.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

На Бахмутском направлении также продолжаются жесткие, интенсивные боевые действия. Враг активно пытается "сунуть" в направлении Часового Яра, а именно вблизи Ивановки и Богдановки. Там уже на окраинах идут жесткие бои. Враг применяет резервы, пытается усиливать свои войска различными подразделениями: "Шторм Z", "Шторм V - сказал Евлаш.

Также оккупанты используют и подразделения "Ахмат", но безрезультатно.

Вблизи Клещеевки и Курдюмовки пытаются атаковать кадыровцы. Недавно одно из этих подразделений было уничтожено бригадой, которая держит оборону на этом направлении. Пытаются атаковать на багги, однако безуспешно. Были обнаружены нашей разведкой и уничтожены артиллерией и добиты дронами. Пыталась группа также закрепления за ними идти еще на моменте развертывания. Она была обнаружена и по ней было нанесено огневое поражение на упреждение. После этого она отказалась от выполнения задач и не пошла в наступление - добавил Евлаш.

Также оккупанты на этом направлении применяют авиацию и тяжелую технику, однако для подвоза личного состава стараются максимально отдалиться, поскольку потери тяжелой техники у противника очень большие.

То есть 3 из 5 машин, если это происходит какая-то атака, или доставка пехоты, 60% они теряют - отметил спикер.

Напомним,

Враг продолжает давить на позиции Вооруженных сил Украины на востоке Украины, используя свои резервы, авиацию и артиллерию, различные типы БПЛА и даже "шахеды".