Ворог продовжує тиснути на позиції ЗСУ, використовуючи резерви, авіацію та всю наявну лінійку озброєння - Євлаш

Ворог продовжує тиснути на позиції Збройних сил України на сході України, використовуючи свої резерви, авіацію та артилерію, різні типи БпЛА та навіть "шахеди". Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає УНН.

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Ворог продовжує тиснути на позиції Збройних сил України, використовуючи свої резерви, авіацію та всю наявну лінійку озброєння, включаючи артилерію, як реактивну, так і ствольну, різного типу БпЛА, використовує навіть "шахеди" для ураження позицій ЗСУ. За минулу добу противник атакував шість разів, використовуючи літаки СУ-34 та СУ-35 – від 2 до 4 КАБів за один захід скидає такий літак по позиціях ЗСУ. 33 рази завдав ударів по наших позиціям дронами. Крім того, відбулось 25 боєзіткнень