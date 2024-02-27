Ворог продовжує тиснути на позиції ЗСУ, використовуючи резерви, авіацію та всю наявну лінійку озброєння - Євлаш
Київ • УНН
Противник продовжує чинити потужний тиск на українські позиції на сході України, використовуючи резерви, авіацію, артилерію, безпілотники і навіть маскування. Попри це за минулу добу Збройні Сили України ліквідували 275 російських військових, знищили 73 одиниці військової техніки та 59 безпілотників.
Ворог продовжує тиснути на позиції Збройних сил України на сході України, використовуючи свої резерви, авіацію та артилерію, різні типи БпЛА та навіть "шахеди". Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає УНН.
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Ворог продовжує тиснути на позиції Збройних сил України, використовуючи свої резерви, авіацію та всю наявну лінійку озброєння, включаючи артилерію, як реактивну, так і ствольну, різного типу БпЛА, використовує навіть "шахеди" для ураження позицій ЗСУ. За минулу добу противник атакував шість разів, використовуючи літаки СУ-34 та СУ-35 – від 2 до 4 КАБів за один захід скидає такий літак по позиціях ЗСУ. 33 рази завдав ударів по наших позиціям дронами. Крім того, відбулось 25 боєзіткнень
Він зазначив, що нашим військовим вдалося ліквідувати 275 окупантів вбитими та пораненими, а також вдалося знищити 73 одиниці військової техніки, серед яких різні гармати, автомобілі, а також 59 безпілотників.
Також, за словами Євлаша, ЗСУ вдалося виявити 10 укриттів противника і знести їх у повітря.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 411 550 осіб, 6556 танків та сотень одиниць військової техніки.