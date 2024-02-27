Враг продолжает давить на позиции ВСУ, используя резервы, авиацию и всю имеющуюся линейку вооружения - Евлаш

Враг продолжает давить на позиции Вооруженных сил Украины на востоке Украины, используя свои резервы, авиацию и артиллерию, различные типы БпЛА и даже "шахеды". Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

Враг продолжает давить на позиции Вооруженных сил Украины, используя свои резервы, авиацию и всю имеющуюся линейку вооружения, включая артиллерию, как реактивную, так и ствольную, различного типа БпЛА, использует даже "шахеты" для поражения позиций ВСУ. За минувшие сутки противник атаковал шесть раз, используя самолеты СУ-34 и СУ-35 - от 2 до 4 КАБов за один заход сбрасывает такой самолет по позициям ВСУ. 33 раза нанес удары по нашим позициям дронами. Кроме того, состоялось 25 боестолкновений - сказал Евлаш.

Он отметил, что нашим военным удалось ликвидировать 275 оккупантов убитыми и ранеными, а также удалось уничтожить 73 единицы военной техники, среди которых различные пушки, автомобили, а также 59 беспилотников.

Также, по словам Евлаша, ВСУ удалось обнаружить 10 укрытий противника и снести их в воздух.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 411 550 человек, 6556 танков и сотен единиц военной техники.