Ще плюс 850 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 411 550 осіб особового складу і 6556 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 411 550 осіб, 6556 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 411 550 (+850) осіб
- танків ‒ 6556 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12494 (+16) од,
- артилерійських систем – 1009 (+16) од,
- РСЗВ – 1000 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 686 (+0) од,
- літаків – 340 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7729 (+22),
- крилаті ракети ‒ 1912 (+2),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13065 (+28) од,
- спеціальна техніка ‒ 1588 (+8).
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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