На фронті відбулося 96 бойових зіткнень – Генштаб
Київ • УНН
Українські війська відбили понад 100 атак на різних ділянках фронту, в той час як Росія продовжувала свої наступальні дії.
Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб. передає УНН.
Деталі
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 ворожих атак в районі населеного пункту Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області.
На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 марні штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.
Авіація сил оборони завдала 9 ударів по ворогу – Генштаб27.02.24, 06:56 • 29195 переглядiв