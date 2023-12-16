На фронте произошло 96 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Отмечается, что подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

Также, за прошедшие сутки, противовоздушной обороной уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

Всего за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений.

ВСУ поразили два склада горюче-смазочных материалов врага, на фронте за сутки произошло 45 столкновений09.12.23, 19:44 - [views_0]