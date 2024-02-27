Авіація сил оборони завдала 9 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
Українські військові завдали 9 авіаударів по російським військам, вразивши місця скупчення особового складу та техніки, а також командні пункти.
Упродовж минулої доби авіація сил оборони України завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:
- 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки,
- 1 пункту управління,
- 1 наземній станції управління БпЛА противника.
Авдіївський, Мар’їнький та Куп’янський напрямки залишаються найгарячішими точками фронту: Генштаб ЗСУ26.02.24, 19:59 • 31599 переглядiв