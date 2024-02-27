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Авиация сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб

Авиация сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 04:56  •  15468 просмотра

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Украинские военные нанесли 9 авиаударов по российским войскам, поразив места скопления личного состава и техники, а также командные пункты.

За прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:

  • 2 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 
  • 1 пункт управления, 
  • 1 наземной станции управления БпЛА противника.

Авдеевское, Марьинское и Купянское направления остаются самыми горячими точками фронта: Генштаб ВСУ26 февраля 2024, 17:59 • 26016 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Aviation of the Defense Forces carried out 9 strikes against the enemy - General Staff
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Авиация сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб

Украинские военные нанесли 9 авиаударов по российским войскам, поразив места скопления личного состава и техники, а также командные пункты.

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В Алжире открыли "самую большую мечеть Африки"

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Израиль готов предоставить Украине системы раннего предупреждения для обнаружения российских ракетных ударов и атак беспилотников.

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Израиль готов передать Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах

27 февраля: Международный день белого медведя, Всемирный день оптимиста

Сегодня, 27 февраля зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к празднованию Международного дня белого (полярного) медведя. Белые медведи - крупнейшие наземные хищные животные на планете.

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27 февраля: Международный день белого медведя, Всемирный день оптимиста

Bloomberg: Россия импортировала подсанкционных товаров на €450 млн

По данным европейского чиновника, за первые девять месяцев 2023 года Россия импортировала из ЕС и третьих стран санкционных товаров на сумму 450 миллионов евро.

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Bloomberg: Россия импортировала подсанкционных товаров на €450 млн

Запад планирует привлечь третьи страны для поставок боеприпасов Украине - Макрон

Запад планирует привлечь третьи страны к поставкам боеприпасов в Украину для поддержки ее обороны от российского вторжения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Запад планирует привлечь третьи страны для поставок боеприпасов Украине - Макрон

Над Брянщиной сбили два дрона

Сообщается, что 27 февраля два беспилотника, которые якобы пытались атаковать объекты в Брянской области России, были сбиты средствами противовоздушной обороны без жертв и разрушений.

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Над Брянщиной сбили два дрона

Байден дал интервью комику Сету Мейерсу в Нью-Йорке

Президент Байден дал интервью комику Сету Майеру во время предвыборной кампании в Нью-Йорке, чтобы охватить больше избирателей за пределами традиционных пресс-конференций.

Новости Мира •   •  14719 просмотра
Байден дал интервью комику Сету Мейерсу в Нью-Йорке

США нанесли удары по надводным беспилотникам хуситов в Йемене

Американские военные сообщили об уничтожении трех беспилотных надводных кораблей, двух противокорабельных крылатых ракет и одного беспилотника, которые готовились осуществить атаку с территории Йемена 26 февраля.

Новости Мира •   •  14649 просмотра
США нанесли удары по надводным беспилотникам хуситов в Йемене

На Полтавщине попаданий не зафиксировано - председатель ОВА

Глава Полтавской областной администрации сообщил, что в ночь на 27 февраля в регионе не было зафиксировано никаких потерь от российских обстрелов.

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На Полтавщине попаданий не зафиксировано - председатель ОВА