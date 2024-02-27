Авиация сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
Украинские военные нанесли 9 авиаударов по российским войскам, поразив места скопления личного состава и техники, а также командные пункты.
За прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:
- 2 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- 1 пункт управления,
- 1 наземной станции управления БпЛА противника.
Авдеевское, Марьинское и Купянское направления остаются самыми горячими точками фронта: Генштаб ВСУ26 февраля 2024, 17:59 • 26016 просмотров
Авиация сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб
Украинские военные нанесли 9 авиаударов по российским войскам, поразив места скопления личного состава и техники, а также командные пункты.
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