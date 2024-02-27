Еще плюс 850 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  146559 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
25.02.24  •  155849 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
25.02.24  •  142198 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
25.02.24  •  134425 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

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Еще плюс 850 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 411 550 человек личного состава и 6556 танков.

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Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 иранских ударных беспилотников "Шахид" и две российские ракеты воздушного базирования во время ночных атак в нескольких регионах.

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На Днепропетровщине россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области

Россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области Украины, повредив его выбитыми окнами, но никто не пострадал.

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На Днепропетровщине россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области

На Запорожье два человека ранены в результате артиллерийского обстрела врага

В Запорожье в результате российского артиллерийского обстрела были ранены двое пожилых мужчин.

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На Запорожье два человека ранены в результате артиллерийского обстрела врага

Украина "может сделать больше" в контексте борьбы с коррупцией - Госдеп

Представитель Госдепартамента заявил, что Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией, несмотря на некоторые антикоррупционные меры, принятые в последние годы.

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На фронте произошло 96 боевых столкновений - Генштаб

Авиация сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб

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В Алжире открыли "самую большую мечеть Африки"

В Алжире торжественно открыли самую большую мечеть в Африке под названием Большая мечеть Алжира, которая может вместить более 120 000 верующих и имеет минарет высотой 265 метров, что делает ее третьей по величине мечетью в мире.

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В Алжире открыли "самую большую мечеть Африки"

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27 февраля: Международный день белого медведя, Всемирный день оптимиста

Сегодня, 27 февраля зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к празднованию Международного дня белого (полярного) медведя. Белые медведи - крупнейшие наземные хищные животные на планете.

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