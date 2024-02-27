Еще плюс 850 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 411 550 человек личного состава и 6556 танков.
Украинская ПВО уничтожила 11 из 13 шахедов и две авиационные ракеты
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 иранских ударных беспилотников "Шахид" и две российские ракеты воздушного базирования во время ночных атак в нескольких регионах.
На Днепропетровщине россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области
Россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области Украины, повредив его выбитыми окнами, но никто не пострадал.
На Запорожье два человека ранены в результате артиллерийского обстрела врага
В Запорожье в результате российского артиллерийского обстрела были ранены двое пожилых мужчин.
Украина "может сделать больше" в контексте борьбы с коррупцией - Госдеп
Представитель Госдепартамента заявил, что Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией, несмотря на некоторые антикоррупционные меры, принятые в последние годы.
На фронте произошло 96 боевых столкновений - Генштаб
Украинские войска отбили более 100 атак на разных участках фронта, в то время как Россия продолжала свои наступательные действия.
Авиация сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб
Украинские военные нанесли 9 авиаударов по российским войскам, поразив места скопления личного состава и техники, а также командные пункты.
В Алжире открыли "самую большую мечеть Африки"
В Алжире торжественно открыли самую большую мечеть в Африке под названием Большая мечеть Алжира, которая может вместить более 120 000 верующих и имеет минарет высотой 265 метров, что делает ее третьей по величине мечетью в мире.
Израиль готов передать Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах
Израиль готов предоставить Украине системы раннего предупреждения для обнаружения российских ракетных ударов и атак беспилотников.
27 февраля: Международный день белого медведя, Всемирный день оптимиста
Сегодня, 27 февраля зоозащитники и любители дикой природы приобщаются к празднованию Международного дня белого (полярного) медведя. Белые медведи - крупнейшие наземные хищные животные на планете.