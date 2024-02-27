Еще плюс 850 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 411 550 человек, 6556 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 411 550 (+850) человек

танков - 6556 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 12494 (+16) ед,

артиллерийских систем - 1009 (+16) ед,

РСЗО - 1000 (+0) ед,

средства ППО - 686 (+0) ед,

самолетов - 340 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7729 (+22),

крылатые ракеты - 1912 (+2),

корабли /катера - 25 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13065 (+28) ед,

специальная техника - 1588 (+8).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. В общем враг нанес 6 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Украинская ПВО уничтожила 11 из 13 шахедов и две авиационные ракеты