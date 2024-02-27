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На Бахмутському напрямку тривають жорсткі бої, ворог активно намагається “сунути” в напрямку Часового Яру - Євлаш

Київ • УНН

 • 25679 перегляди

Противник активно намагається просунутися до Часів Яру на Бахмутському напрямку, використовуючи резерви, такі як підрозділи "Штурм Z", "Штурм V" та "Ахмат", але отримує відсіч українських сил і втрачає понад 60% техніки.

На Бахмутському напрямку тривають жорсткі бої, ворог активно намагається “сунути” в напрямку Часового Яру - Євлаш

Ворог намагається "сунути" на Часів Яр на Бахмутському напрямку, застосовуючи резерви, зокрема підрозділи "Шторм Z", "Шторм V" та "Ахмат". Окупанти на цьому напрямку застосовують авіацію та важку техніку, з якої вони втрачають 60%.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає УНН.

Деталі

На Бахмутському напрямку також тривають жорсткі, інтенсивні бойові дії. Ворог активно намагається "сунути" в напрямку Часового Яру, а саме поблизу Іванівки та Богданівки. Там вже на околицях точаться жорсткі бої. Ворог застосовує резерви, намагається підсилювати свої війська різними підрозділами: "Шторм Z", "Шторм V

- сказав Євлаш.

Також окупанти використовують і підрозділи "Ахмат", але безрезультатно.

Поблизу Кліщіївки та Курдюмівки намагаються атакувати кадирівці. Нещодавно один з цих підрозділів був знищений бригадою, яка тримає оборону на цьому напрямку. Намагаються атакувати на баггі, однак безуспішно. Були виявлені нашою розвідкою та знищені артилерією та добиті дронами. Намагалася група також закріплення за ними йти ще на моменті розгортання. Вона була виявлена та по ній було нанесено вогневе ураження на упередження. Після цього вона відмовилась від виконання завдань та не пішла в наступ

- додав Євлаш.

Також окупанти на цьому напрямку застосовують авіацію та важку техніку, однак для підвозу особового складу намагаються максимально віддалитися, оскільки втрати важкої техніки у противника дуже великі.

Тобто 3 з 5 машин, якщо це відбувається якась атака, або доставлення піхоти, 60% вони втрачають

- зазначив речник.

Нагадаємо

Ворог продовжує тиснути на позиції Збройних сил України на сході України, використовуючи свої резерви, авіацію та артилерію, різні типи БпЛА та навіть "шахеди". 

Павло Башинський

Павло Башинський

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