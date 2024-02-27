На Бахмутському напрямку тривають жорсткі бої, ворог активно намагається “сунути” в напрямку Часового Яру - Євлаш

Ворог намагається "сунути" на Часів Яр на Бахмутському напрямку, застосовуючи резерви, зокрема підрозділи "Шторм Z", "Шторм V" та "Ахмат". Окупанти на цьому напрямку застосовують авіацію та важку техніку, з якої вони втрачають 60%.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає УНН.

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Також окупанти використовують і підрозділи "Ахмат", але безрезультатно.

Поблизу Кліщіївки та Курдюмівки намагаються атакувати кадирівці. Нещодавно один з цих підрозділів був знищений бригадою, яка тримає оборону на цьому напрямку. Намагаються атакувати на баггі, однак безуспішно. Були виявлені нашою розвідкою та знищені артилерією та добиті дронами. Намагалася група також закріплення за ними йти ще на моменті розгортання. Вона була виявлена та по ній було нанесено вогневе ураження на упередження. Після цього вона відмовилась від виконання завдань та не пішла в наступ