Армейцы рф оккупировали Степное и Северное, и продвигаются в районе Орловки, Бердичева и Тоненького: карта DeepState

Российские военные оккупировали Степное и Северное, что в Донецкой области, и имеют успех у Орловки, Бердичева и Тоненького. Об этом свидетельствуют данные карты DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Орловки, Бердичева и Тоненького. Противник оккупировал Степное и Северное. Где дальше командование ОСУВ Таврия заявит о "подготовленных" рубежах обороны? - прокомментировали аналитики DeepState опубликованную карту.

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Согласно данным Генерального штаба ВСУ в течение текущих суток на украинском фронте состоялось 79 боевых столкновений. Больше всего атак наши защитники отбили на Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях.