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Армейцы рф оккупировали Степное и Северное, и продвигаются в районе Орловки, Бердичева и Тоненького: карта DeepState

Армейцы рф оккупировали Степное и Северное, и продвигаются в районе Орловки, Бердичева и Тоненького: карта DeepState

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 21:58  •  12609 просмотра

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Согласно картам DeepState, российские войска оккупировали Степное и Северное в Донецкой области и наступают вблизи Орловки, Бердичева и Тоненького, в то время как по всему фронту произошло 79 боевых столкновений, а украинские войска отбили большинство атак в Авдеевке, Марьинке и Купянске.

Российские военные оккупировали Степное и Северное, что в Донецкой области, и имеют успех у Орловки, Бердичева и Тоненького. Об этом свидетельствуют  данные карты DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Орловки, Бердичева и Тоненького. Противник оккупировал Степное и Северное. Где дальше командование ОСУВ Таврия заявит о "подготовленных" рубежах обороны?

- прокомментировали аналитики DeepState опубликованную карту.

Дополнительно

Согласно данным Генерального штаба ВСУ  в течение текущих суток на украинском фронте состоялось 79 боевых столкновений. Больше всего атак наши защитники отбили на Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
orlivkaОрловка
zaz-tavriiaЗАЗ Таврия
donetskДонецк
kupyanskКупянск
Армійці рф окупували Степове та Північне, й просуваються в районі Орлівки, Бердичева та Тоненького: мапа DeepState
Russian army occupies Stepove and Pivnichne and advances near Orlivka, Berdychiv and Tonenke: DeepState map
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Армейцы рф оккупировали Степное и Северное, и продвигаются в районе Орловки, Бердичева и Тоненького: карта DeepState

Согласно картам DeepState, российские войска оккупировали Степное и Северное в Донецкой области и наступают вблизи Орловки, Бердичева и Тоненького, в то время как по всему фронту произошло 79 боевых столкновений, а украинские войска отбили большинство атак в Авдеевке, Марьинке и Купянске.

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