Армейцы рф оккупировали Степное и Северное, и продвигаются в районе Орловки, Бердичева и Тоненького: карта DeepState
Киев • УНН
Согласно картам DeepState, российские войска оккупировали Степное и Северное в Донецкой области и наступают вблизи Орловки, Бердичева и Тоненького, в то время как по всему фронту произошло 79 боевых столкновений, а украинские войска отбили большинство атак в Авдеевке, Марьинке и Купянске.
Российские военные оккупировали Степное и Северное, что в Донецкой области, и имеют успех у Орловки, Бердичева и Тоненького. Об этом свидетельствуют данные карты DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся возле Орловки, Бердичева и Тоненького. Противник оккупировал Степное и Северное. Где дальше командование ОСУВ Таврия заявит о "подготовленных" рубежах обороны?
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Согласно данным Генерального штаба ВСУ в течение текущих суток на украинском фронте состоялось 79 боевых столкновений. Больше всего атак наши защитники отбили на Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях.
Армейцы рф оккупировали Степное и Северное, и продвигаются в районе Орловки, Бердичева и Тоненького: карта DeepState
Согласно картам DeepState, российские войска оккупировали Степное и Северное в Донецкой области и наступают вблизи Орловки, Бердичева и Тоненького, в то время как по всему фронту произошло 79 боевых столкновений, а украинские войска отбили большинство атак в Авдеевке, Марьинке и Купянске.
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