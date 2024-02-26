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Армійці рф окупували Степове та Північне, й просуваються в районі Орлівки, Бердичева та Тоненького: мапа DeepState

Київ • УНН

 • 33613 перегляди

Згідно з картами DeepState, російські війська окупували Степове та Північне в Донецькій області та наступають поблизу Орлівки, Бердичева та Тоненького, в той час як по всьому фронту відбулося 79 бойових зіткнень, а українські війська відбили більшість атак в Авдіївці, Мар'їнці та Куп'янську.

Армійці рф окупували Степове та Північне, й просуваються в районі Орлівки, Бердичева та Тоненького: мапа DeepState

Російські військові окупували Степове та Сєвєрне, що на Донеччині, й мають успіх біля Орлівки, Бердичева та Тоненького. Про це свідчать  дані мапи DeepState, передає УНН.

Ворог просунувся біля Орлівки, Бердичів та Тоненького. Противник окупував Степове та Сєверне. Де далі командування ОСУВ Таврія заявить про "підготовлені" рубежі оборони?

– прокоментували аналітики DeepState опубліковану карту.

Додатково

Відповідно до даних Генерального штабу ЗСУ  впродовж поточної доби на українському фронті відбулось 79 бойових зіткнень. Найбільше атак наші оборонці відбили на Авдіївському, Мар’їнському й Куп’янському напрямках.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Війна
Авдіївка
Збройні сили України
Орлівка
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