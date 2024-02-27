росіяни наступають на семи напрямках: найбільше атак відбулось на Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському

86 бойових зіткнень від початку доби відбулось на українському фронті. Окупанти активно наступають на сімох напрямках. Одним з найгарячіших напрямків залишається Авдіївський. Однак, у звітності Генерального штабу ЗСУ також з’явились Новопавлівський та Оріхівський напрям, де було відбито у понеділок 19 і 6 атак відповідно. Про це пише УНН із посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Деталі

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка, де ворог безуспішно намагався вибити наші війська із займаних позицій.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

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На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де ворог, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області.

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На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 спробу штурму позицій наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Молодіжне Херсонської області.

Додатково

Протягом доби авіація сил оборони завдала 15 ударів по позиціям росіян. У Повітряних Силах Збройних Сил України підтвердили знищення двох винищувачів-бомбардувальників Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА окупантів.

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Підрозділи ракетних військ також вдало відпрацювали по позиціям росіян. Поцілили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, 2 артилерійські установки, ППО та РЕБ окупантів.