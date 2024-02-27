Таврійський напрям: Тарнавський показав як ДШВ ЗСУ випалюють техніку росіян біля Новомихайлівки
Київ • УНН
Українські десантники з 79-ї аеромобільної бригади за минулий тиждень знищили 30 танків та 104 одиниці бронетехніки російських військ поблизу Новомихайлівки на Таврійському напрямку, проце відеом прозвітував командир оперативно-тактичного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський.
30 танків і 104 ББМ знищили українські захисники на Таврійському напрямку впродовж останнього тижня. Як палять ворожу техніку біля Новомихайлівки українські десантники з 79 ОДШБр показав командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
Завдяки героїзму й неймовірній стійкості наших захисників нищимо ворога, його техніку і резерви. Лише за останній тиждень агресор втратив на Таврійському напрямку 30 танків і 104 ББМ. Дякую бійцям за мужність!
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Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський також зауважив, що на представленому відео робота десантників з 79 ОДШБр, які палять ворожу техніку біля Новомихайлівки.
Він зазначив, що активні штурмові дії на Таврійському напрямку відбуваються щодня й практично по всій лінії фронту.
За даними DeepState українські військові відкинули армію рф біля Новомихайлівки на минулому тижні.
Тарнавський зауважив, що оборонна операція триває й зараз.
росіяни наступають на семи напрямках: найбільше атак відбулось на Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському27.02.24, 20:25 • 100200 переглядiв