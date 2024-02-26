Запорожское направление: украинские дроны уничтожили 10 российских квадроциклов
Киев • УНН
Украинские операторы беспилотников из 1-й отдельной танковой Северской бригады за неделю уничтожили десять российских беспилотников на Запорожском направлении.
На Запорожском направлении операторы дронов из 1-й отдельной танковой Северской бригады уничтожили десять вражеских квадроциклов за неделю. Как это происходило показал командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.
На Запорожском направлении противник в ходе наступательных действий пытается осуществлять перемещение личного состава малыми пехотными группами не только на бронетехнике, но и на скоростных квадроциклах. Погода такое, возможно, и позволяет. А Силы обороны Украины - нет. Так, в течение прошлой недели наши воины уничтожили всего 10 вражеских квадроциклов.
Детали
Тарнавский отметил, что на видео удалось ухватить момент, как бойцы 1-й отдельной танковой Северской бригады пресекли попытку россиян сменить личный состав с использованием квадроцикла. Благодаря меткости наших воинов транспортное средство было уничтожено сбросами с БпЛА.
Танки, ПВО и артиллерия: за неделю "Армия дронов" поразила более 350 единиц военной техники рф19 февраля 2024, 13:59 • 19148 просмотров
Запорожское направление: украинские дроны уничтожили 10 российских квадроциклов
Украинские операторы беспилотников из 1-й отдельной танковой Северской бригады за неделю уничтожили десять российских беспилотников на Запорожском направлении.
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